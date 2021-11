Luan Santana assume relacionamento: "Encontrei a minha ilha"

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Luan Santana assumiu o relacionamento com a modelo Izabela Cunha nas redes sociais, publicando uma sequência de fotos ao lado da amada. No início do ano, internautas especulavam que os dois já estariam juntos, mas apenas nesta quarta-feira (3/11) ele falou sobre o assunto.

Na legenda da publicação, o artista se declarou: "Encontrei a minha ilha". Nos comentários, os internautas foram surpreendidos com a notícia, mas parabenizaram o novo casal: "Do nada?", "Felicidades sempre irmão! Cê merece", "Pegou o Brasil despreparado" e "Eita casal bonito" foram algumas das mensagens recebidas.

Além da web, o casal posou na capa da revista Caras, onde Luan falou sobre planejar o casamento: "Queremos nos casar ao ar livre e ter muitos filhos, pelo menos cinco", afirmou. Apesar de falar sobre o futuro, não falou quando pretende se casar.

Esse é o primeiro relacionamento amoroso que Luan assume desde o fim do noivado com Jade Magalhães. Os dois se separaram e anunciaram o fim do noivado em outubro de 2020, após 12 anos juntos.