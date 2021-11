Confira imagens do avião de Marília Mendonça que caiu em região de MG

VO Victória Olímpio

Avião que carregava Marília Mendonça cai em região de MG - (crédito: CBMMG/Divulgação)

Na tarde desta sexta-feira (5/11), o avião em que Marília Mendonça estava caiu em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. O modelo é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros.



Marília, de 26 anos, não resistiu a queda e morreu. Também estavam no avião o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira, o produtor, Henrique Ribeiro, o piloto e o co-piloto. Todos morreram. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou a morte da artista por volta das 17h45.











No vídeo divulgado, homens que estavam próximos do avião acidentado, em uma cachoeira, conversam.



- Não tem ninguém falando lá dentro, não?!

- Tem não, hein?!

- O menino ia abrir a porta, mas o cara não deixou

- Quem não deixou?

- A porta não tem como abrir, não

- Se forçar ela, ela abre

A assessoria de imprensa da cantora confirmou a morte de Marília e de todos os tripulantes. "Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos", disse em nota.