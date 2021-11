Marília Mendonça publicou que sonhou com 'água, queda d'água e cachoeira'

BL Bruno Luis Barros - Especial para o EM

(crédito: Reprodução)

A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, que faleceu em um trágico acidente aéreo na tarde dessa sexta-feira (5/11), revelou, há mais de um ano, que sonhou com “água, queda d’água e cachoeira”. A publicação foi feita no dia 4 de maio de 2020 no perfil oficial do Twitter e voltou a ser compartilhada nas redes sociais após a morte da sertaneja.



https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMariliaMReal%2Fstatus%2F1257263195527536648&widget=Tweet

Faltavam apenas 4 km para a artista e sua equipe concluírem a viagem entre Goiânia e Caratinga, no Vale do Rio Doce, quando a aeronave caiu em Piedade de Caratinga. Além de Marília, estão entre os mortos seu tio e assessor, o produtor, o piloto e o copiloto.



“Gente, mas eu sonhei com água, queda d’água, cachoeira, rio à noite todinha (...) e não mijei na cama”, escreveu Marília à época. O tuíte está sendo resgatado nas redes sociais pelo fato da queda do avião ter acontecido perto de uma cachoeira na serra de Caratinga.



Em outra publicação, em 5 novembro de 2019, há exato um ano, a Rainha da Sofrência, como também era chamada, disse que “trocaria qualquer coisa para não ter que ficar pegando avião”. Na sequência, ela complementou: “Só pra ficar pertinho da família. Mas, é isso! Somos mais fortes do que imaginamos.”



cada um nas suas dificuldades, eu trocaria qualquer coisa n ter que ficar pegando avião. só p ficar pertinho da família. mas, é isso! somos mais fortes do q imaginamos! — maria mendonça (@MariliaMReal) November 5, 2019

Tragédia em MG





Conforme a Polícia Militar, o piloto da aeronave teria tentado fazer um pouso forçadoe colidiu com as pedras da cachoeira. “Infelizmente, essa aeronave, quando estava próxima do aeroporto, teve dificuldade para aterrissar e tentou um pouso forçado”, informou o capitão Jefferson Luiz Ribeiro, chefe da comunicação da PM na cidade.

O avião que levava Marília Mendonça e sua equipe para Caratinga saiu do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, às 13h02, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Foram quase 2h30 de voo. Os primeiros chamados para o Corpo de Bombeiros dão conta de que a aeronave caiu por volta das 15h30.



O avião, de prefixo PT-ONJ, pertence à PEC Táxi Aéreo, sediada em Goiânia. A aeronave estava em aproximação final para pouso no Aeroporto de Ubaporanga, quando caiu faltando 4 km para chegar na cabeceira da pista.O acidente aconteceu próximo à BR-474.