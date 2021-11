Paulistão: Sabrina Sato deixa jogadores em saia justa durante sorteio

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Record TV/Foto: Antonio Chahestian)

A apresentadora Sabrina Sato , responsável por comandar o sorteio do Paulistão , transmitido pela Record TV , deixou os jogadores Carlos Miguel , do Corinthians, e Luan , do São Paulo, em uma saia justa. A veterana arrancou risadas dos atletas e ficou animada com a transmissão futura do torneio.

Carlos foi questionado por Fred sobre quem é a sua maior inspiração na posição: "Minha inspiração desde criança sempre foi o Dida" , afirmou o jogador.

"E o Cássio?" , disparou Sabrina , fazendo com que os presentes na cerimônia dessem risadas. "Cássio é referência, todos os dias nos treinos" , respondeu Carlos Miguel , constrangido com a pergunta. "Ah, é bom mesmo" , completou a apresentadora.

Logo após, Luan sorteou os grupos de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos.

"Calma, onde você quer cair se fosse para você escolher?" , questionou Sato . "Quer me complicar, não é possível. O presidente responde" , afirmou o volante, rindo com a pergunta.

Carlos Miguel falou que a referência dele é o Dida e a Sabrina Sato deu aquela cobrada monstra sobre o Cássio.

pic.twitter.com/D2HhVK9QMT — ???????????????? ???????????????????????????? ? (@netopistola10) November 9, 2021

Sabrina voltou a brincar no fim do sorteio: "Até a próxima. Tchau, gente. Boa tarde a todos. Vamos almoçar?" , finalizou.