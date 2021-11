Esposa de Justus responde críticas sobre babá para filha: "juízes de plantão"

RN Ronayre Nunes

Com um post no Instagram, Ana Paula deu uma bronca no que chamou de "juízes de mamães" - (crédito: Reprodução/Instagram/@anapaulasiebert)

Após uma semana de críticas por ter compartilhado a rotina de deixar a filha aos cuidados da babá durante a noite, a empresária Ana Paula Siebert, esposa do apresentador e empresário Roberto Justus, foi a público se defender nesta quinta-feira (11/11).



Com um post no Instagram, Ana Paula deu uma bronca no que chamou de "juízes de mamães”, e deixou claro que ninguém conhece seu cotidiano para lhe julgar.

“Bem-vindos ao mundo dos juízes das mamães. Ao mundo onde as pessoas que não te conhecem julgam a sua maternidade. Afinal de contas, elas moram na sua casa, acompanham a criação dos seus filhos e principalmente sabem mais que você, né?”, disparou Ana Paula.

Sobre o caso em específico de dormir com a filha, Ana Paula pontuou: “Agora, qual o problema em não dormir todos os dias com a minha filha? Até falaram que é a primeira vez que durmo com ela e que eu nem sei trocar uma fralda! Oi?! Também que sou uma mãe monstra e que Deus não deveria ter me dado um filho! Fico pensando onde esse mundo vai parar com tanto ódio no coração das pessoas!”.

Por fim, a mulher completa sobre a dificuldade de ser julgada tão abertamente. “As escolhas de uma mãe devem ser respeitadas, alguém que xinga e ofende injustamente uma mãe, fala mais de si mesmo do que do outro”.