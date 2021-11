Maria Cândida, apresentadora da Globo, mostra cicatrizes nos seios

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

A apresentadora Maria Cândida , da TV Globo , utilizou as redes sociais nesta última quinta-feira (11/11) para mostrar suas cicatrizes e comentar sobre cada uma delas. A integrante do É de casa explicou que elas são decorrentes do parto de sua filha, que nasceu de cesárea, e as dos seios surgiram após a redução de mamas.

"Cicatrizes e o respeito que você deseja... Tenho seis tatuagens e uma delas cobre a cicatriz da cesárea que deu vida à minha filha Lara. Marca um momento lindo da minha vida, óbvio, mas, no fundo, nunca gostei dela esteticamente… Por isso, mudei em 2015. A Lara nasceu em 2005 e demorei 10 anos para virar essa chave e fazer o que tinha vontade. Arrematei com um desenho tribal na barriga, que adoro" , declarou Maria Cândida .

Logo após ter postado as fotos, a famosa disse que vai cobrir as cicatrizes dos seios com tatuagens.

"A foto mostra pela última vez a cicatriz que tenho nos seios, por causa da redução de mama. Última vez, porque farei a sétima tatuagem sobre essa cicatriz [com Paulão Tattoo (@paulao_soultattoo], que quero ressignificar. Sou super a favor de ter marcas do tempo e da vida no meu corpo, no rosto, estou grisalhando os cabelos. De boa! Mas sou também muito a favor de a mulher viver o que está a fim, o que dá prazer a ela… De mudar o que quer, na hora que quer, de ser a dona do seu corpo, do seu destino e não ficar pagando pau para regra nenhuma, a não ser a dela".

"A questão aqui é 'por que demoramos tanto para colocar em prática o que desejamos?' Isso vale da tatuagem ao término de um relacionamento. Vale se proteger de pessoas tóxicas a dizer eu te amo, quando desejamos. Pode ser o redirecionamento da vida profissional à meta de correr no parque. Vale tudo, como diria Tim Maia. Absolutamente tudo! Sem padrões de nada, porque quanto mais você seguir seu coração, minha loba, mais certa você estará. 'Free your mind', porque o novo Matrix chega às telas em dezembro e para colocar óculos escuros tem que ser loba! Não dá para ser amador neste planeta, ainda mais vivendo nesse Brasil! Amanhã mostro o resultado da Loba Maria!".

