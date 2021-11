Luciano Huck se desculpa por comentar peso de Marília Mendonça: "Não farei mais"

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

O apresentador do Domingão, Luciano Huck , não se esquivou de falar sobre as acusações de gordofobia ao homenagear Marília Mendonça na semana passada, no mesmo final de semana da morte da cantora. O veterano abriu o programa deste domingo (14/11) se desculpando pelo ocorrido.



O momento ocorreu enquanto Luciano falava com Alexandre Pires e Seu Jorge , em um passeio de carro, na abertura da atração. Ele relembrou que enfrentou uma série de acusações a respeito do que havia dito.

"Eu falei algo e, no momento seguinte já estava arrependido" , iniciou o famoso, mencionando que "o mundo tá melhorando tanto, da gente estar avançando em tantas questões"

Além de comentar sobre o assunto, ele lembrou a importância de debater o tema.

"Tem assuntos que a gente não deve falar mais. E falar sobre estética, tanta gente sofreu ao longo da vida sobre estética, sobre o que você deve ser ou não. A gente não deve mais falar de estética. Cada um deve ser como quer" , finalizou Huck .

O apresentador assumiu erro e pediu desculpas perante ao público. "Peço desculpas por eu ter feito um comentário sobre isso. Não farei mais" . Logo após o pedido, ele prosseguiu normalmente com o programa.

No último domingo (08/11), Luciano cometeu uma gafe ao homenagear a cantora, comentando sobre o peso da sertaneja e das amigas Maiara e Maraísa. O comentário ocorreu quando ele relembrou a participação do trio no dominical há poucas semanas.



"Estava lembrando agora. Faz três semanas que eu estava com as três no palco. Três semanas. Na verdade vieram só metade das três no palco, porque estavam as três magrinhas" , declarou o apresentador, surpreendendo os internautas.