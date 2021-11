CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

Na última sexta-feira (12/11), um fato inusitado chamou a atenção no festival "Welcome to Rockville", na Flórida, Estados Unidos. A vocalista Sophia Urista, da banda Brass Against, fez xixi no rosto de um fã.

Durante o show, o homem subiu no palco e se deitou. Logo em seguida a artista começou a urinar em cima dele. Mesmo após o ocorrido, o fã continuou no palco.

A banda divulgou um comunicado após o show comentando o fato: "Nos divertimos muito ontem à noite no Welcome do Rockville. A Sophie se deixou levar. Não é algo que o resto de nós esperava e não é algo que vocês vão ver novamente em nossos shows. Obrigado por trazer a energia ontem à noite, Daytona".







Uma publicação compartilhada por Brass Against (@brassagainst)





O grupo, Brass Against é bastante conhecido por fazer versões diferenciadas de canções do Black Sabbath, Metallica, entre outras bandas.

Confira o momento: