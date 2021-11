As Mangueiras de Brasília são citadas na inciativa da Google - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

A plataforma Google Arts & Culture lançou, na última quinta-feira (11/11), a coleção Brasília: Um sonho construído, mostra on-line inédita dedicada à cidade. Em parceria com 19 museus e instituições culturais locais, a exposição proporciona um mergulho na arquitetura modernista e na cena cultural de Brasília. A mostra aborda 100 exposições virtuais com 4 mil imagens históricas, detalhes de 200 obras de arte digitalizadas em alta resolução, tours virtuais em 360° pelos principais museus da cidade e recursos educativos para pais e professores. Com o lançamento, Brasília torna-se a primeira cidade da América Latina a ganhar uma exposição no Google Arts & Culture.

A coleção, dividida em história, arquitetura e cultura, traz uma seção dedicada exclusivamente ao trabalho do arquiteto Oscar Niemeyer, um dos principais nomes da construção da cidade. Entre as obras de Niemeyer, é possível ver uma versão 3D e em realidade aumentada da Catedral Metropolitana de Brasília. Além disso, a seção acompanha a vida e obra do arquiteto ano a ano.

Outro destaque na mostra são os registros históricos do Arquivo Público do Distrito Federal. Nos documentos, que apresentam eventos fundamentais para o surgimento da cidade, estão presentes histórias das trajetórias dos trabalhadores que construíram a cidade. Os relatos são contados a partir de cartas enviadas às famílias dos trabalhadores sobre os primeiros dias da existência de Brasília.

Também há espaço para os museus que tem como intuito preservar a arte e patrimônio da cidade e do Brasil, como o Museu Nacional da República e a Fundação Athos Bulcão. Nesta seção, encontram-se mais de 200 obras de artes que foram capturadas em ultra resolução, possibilitando uma visão detalhada de cada pintura.

Por fim, o cerrado, um dos biomas mais antigos e diversificados do planeta, faz parte da coleção. A exposição mostra a história do ecossistema, além de um passeio de observação de pássaros e da diversidade de sapos que habitam a região.

O Google Arts & Culture ajuda, desde 2011, na disponibilização digital de acervos e patrimônios de instituições culturais, com objetivo de proporcionar o acesso ao conhecimento e à arte para pessoas em qualquer lugar do mundo. A plataforma, que é gratuita e está disponível para os sistemas de celular iOS e Android, dá acesso a coleções de mais de 2 mil museus em mais de 80 países.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Ibarra