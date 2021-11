Tumulto: fãs são impedidos de embarcar em cruzeiro de Zezé di Camargo e Luciano

DL Douglas Lima - Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

O tão esperado cruzeiro de Zezé di Camargo e Luciano , intitulado É o amor , acabou virando um verdadeiro pesadelo para alguns fãs da dupla sertaneja.

No último domingo (14/11), o embarque para o navio MSC Preziosa no Porto de Santos , no litoral de São Paulo, em comemoração aos 30 anos de carreira da dupla com destino a Búzios , no Rio de Janeiro , foi marcado por tumulto e confusão.

Isso porque dezenas de fãs dos sertanejos descobriram que suas cabines tinham sido canceladas horas antes de começar a viagem.

De acordo com as informações do G1 , a produtora responsável pela venda de pacotes comunicou que o cancelamento ocorreu devido a um decreto que permitia apenas 75% da capacidade total da embarcação.

Entretanto, a dupla acabou vendendo ingressos para 100%. A empresa confirmou que 250 passageiros tiveram suas cabines canceladas.

Alguns fãs alegaram terem recebido o e-mail do cancelamento no sábado (13/11), um dia antes da viagem, enquanto outros compareceram no Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini - Concais e foram barrados na hora do embarque.



O empresário Marcio Caffer contou o ocorrido ao portal de notícias e disparou críticas a organização do evento.

"De manhã, fui atendido por uma moça da fila e ela não conseguiu achar minha cabine. Aí, ela me levou para o guichê, que também não conseguiu achar e mandou esperar. Eles deram amendoim para a gente, uns biscoitinhos", detonou alegando que ficou horas tentando resolver o ocorrido sem almoço ou janta.



"Nunca me senti tão decepcionado. Não recebi nenhum e-mail até ontem que minha viagem tinha sido cancelada, eles deram vários tipos de desculpa, que desde outubro a Anvisa limitou o funcionamento do navio, mas eu não fui avisado disso".

Marcio Caffer

Nas redes sociais, fãs revoltados detonaram Zezé di Camargo e Luciano , que não se pronunciaram sobre o episódio polêmico até o momento.

"Só tinha que avisar que não ia entrar todo mundo né", escreveu um fã", escreveu um fã. "Uma falta de respeito com quem comprou e não pode embarcar", disparou outro. "Falta de consideração com os fãs, navio pago desde fevereiro e várias cabines canceladas em menos de 24 horas do embarque", reforçou um terceiro. "Estou aqui no embarque, minha reserva foi cancelada. Parabéns muito bonito como trata seus fãs", ironizou um internauta. "Esperava mais respeito com as pessoas que são humanas, que se programaram para essa viagem. Não indicarei a ninguém", declarou uma admiradora.



Confira, abaixo, a publicação: