Lil Nas X é eleito Homem do ano por revista internacional

Lil Nas X lançou em 2021, 'MONTERO', o primeiro álbum da carreira - (crédito: Reprodução)

A revista GQ divulgou nesta segunda-feira (15/11), a tradicional capa da edição Homem do ano. Desta vez, Lil Nas X, Tom Holland e Giannis Antetokounmpo foram eleitos como as personalidades mais influentes de 2021 em suas respectivas áreas. Na música, o rapper Lil Nas X foi notado, sendo então colocado em uma posição de ‘provocador’ pela publicação. “É capaz de criar mega-sucessos musicais e combiná-los com grandes provocações visuais pop de maneira mais destemida do que qualquer um desde Madonna“, foi descrito na matéria.



Montero, nome de batismo do rapper, comentou na entrevista sobre ter ficado abaixo de Drake nos streamings por terem lançado um álbum no mesmo momento: “Eu me senti pra baixo, mas depois superei, e tudo em que pensava era em como sou sortudo e onde estava três anos atrás. Ninguém pensou que eu chegaria aqui. E agora eu disputo com Drake, ele é incrível”, aponta o músico.



Continuou dizendo que, inclusive, propôs uma colaboração para Drake, e outra para a cantora Nicki Minaj, mas os dois recusaram. “Não costumo propor colaborações, mas de todas as propostas que fiz para este álbum, quase todas deram certo, exceto Drake e Nicki. Eu queria Nicki em Industry Baby e Drake em Dolla Sign Slime com Megan”, lembra.