Tom Holland faz promoção para levar fãs à estreia de Homem Aranha

CG Camilla Germano

(crédito: VALERIE MACON/AFP)

Tom Holland, estrela de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa — filme que estreia no dia 17 de dezembro — , divulgou uma promoção que levará duas pessoas (com um acompanhante cada), para a estreia do novo filme do Homem-Aranha em Los Angeles, além de vários conteúdos exclusivos. O anúncio foi feito nas redes sociais do ator e faz parte do projeto de caridade que o artista tem com os irmãos, o "The Brothers Trust".

Cartaz de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (foto: Divulgação)

A promoção tem duas opções. A primeira é a "Sweepstakes", uma espécie de sorteio em que você doa um número X de dólares em troca de "tickets".

A segunda opção é participar de uma Live exclusiva com Tom e os irmãos - é preciso fazer um cadastro no site da instituição para ter acesso - e competir em um jogo de "Pictionary". Quem vencer a competição irá para a estreia do filme. A Live acontecerá no dia 27 de novembro às 17h (horário de Brasília). Além disso, ao longo da Live serão sorteadas três camisetas autografadas.

As pessoas escolhidas nessas duas promoções ganharão passagens para Los Angeles, local onde acontecerá a estreia do filme "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" no dia 17 de dezembro e mil dólares para gastar enquanto estiverem lá.











Além disso, serão distribuídos outros prêmios:

O desafio "Faça uma pergunta para o Tom": Você poderá submeter a sua pergunta do dia 14 ao dia 17 de novembro; Ao final Tom e seus irmãos escolherão os vencedores que levaram para casa cinco brinquedos do Homem-Aranha: Sem Volta para Casa assinados por Tom.



Desafio "Caption It": As inscrições para esse evento abrem no dia 18 de novembro e fecham no dia 21. Um vencedor será escolhido e anunciado na Live exclusiva mencionada no começo do texto. Para vencer não é preciso comparecer a Live. O prêmio são peças secretas do filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.



Desafio "Dê um nome para o futuro cachorro de Tom": Mande sua sugestão de nome do dia 22 ao dia 25 de novembro. Uma pessoa será escolhida como vencedora e receberá uma camiseta autografada do Tom.

Outras informações sobre como participar das promoções ou como doar para a Instituição estão disponíveis no site da "The Brothers Trust".