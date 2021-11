Camila Queiroz diz que não foi demitida e denuncia punição por mudar contrato

Td Talita de Souza

Camila Queiroz afirma que Globo não a demitiu e diz que divergências com desfecho da personagem veio por emissora não cumprir o que prometeu - (crédito: Instagram/Reprodução)

A atriz Camila Queiroz se defendeu das falas feitas pela TV Globo ao anunciar a demissão da intérprete de Angel, em Verdades Secretas 2, na tarde desta quarta-feira (17/11). A emissora afirmou que Camila “quis decidir o desfecho da personagem”, exigiu permanência na terceira temporada e fez “demandas contratuais inaceitáveis”.

Em nota, Camila disse que não foi demitida e que as divergências com a emissora foram motivadas pelo contrato que ela assinou com a Netflix, o que levou a Globo a “interromper de forma abrupta a história construída até aqui”, como uma tentativa de “punição” da atriz..

“Informamos que Camila Queiroz não foi demitida da TV Globo, posto que seu contrato foi concluído no dia 10 de novembro de 2021 e não foi renovado em prazo para o término das gravações de Verdades Secretas 2”, diz a nota.

Diferente do que foi dito pela emissora, a estrela da novela afirma que o desfecho de Angel já estava decidido e era “totalmente diferente” do que ela recebeu na última fase de gravação. Ela diz que uma sinopse foi entregue a ela ao ser convidada para protagonizar a continuação da produção, mas a história descrita no documento não foi seguida pelas gravações.

“Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado desde o princípio, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo”, frisa um trecho da nota. Ela também conta que a Globo chegou a enviar um "pré-contrato manifestando explicitamente o seu interesse de mantê-la na terceira temporada".

No entanto, perto das últimas cenas, ela recebeu o roteiro e “percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados”. Para Camila, a mudança foi uma tentativa de “puni-la” por ter assinado com a Netflix e dividido o tempo de gravação da produção global com outras duas obras da plataforma de streaming.

“Esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, com foi divulgado à época”, escreveu.

Mesmo com a agenda cheia, Camila afirma que continuou “cumprindo todos os seus compromissos profissionais" e que “jamais deixaria de concluir aquilo que foi combinado”. Ela ainda citou “adversidades” com a empresa, mas que “nunca se recusou a gravar” e que “tentou de forma persistente contornar as adversidades junto a empresa de comum acordo, o que infelizmente não foi possível”.

Por fim, Camila diz que tem “imensa gratidão” a personagem e aos fãs de Angel e que lamenta que a emissora encerrou o contrato, em uma “decisão unilateral”, sem dar à personagem “o final que merecia”.



Leia a íntegra da nota:

“NOTA OFICIAL PARA IMPRENSA E FÃS

Informamos que a atriz Camila Queiroz não foi demitida da TV Globo, posto que seu contrato foi concluído no dia 10 de novembro de 2021 e não foi renovado em prazo para a término das gravações de Verdades Secretas 2.

Esclarece a atriz que quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o inicio das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado desde o princípio, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo. Inclusive, a diretoria da casa chegou a enviar para a assinatura da atriz um pré contrato manifestando explicitamente o seu interesse de mantê-la na terceira temporada de Verdades Secretas como protagonista.

Contudo, a atriz foi surpreendida quando recebeu as últimas cenas para gravação, momento em que percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados. A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época.

Vale ressaltar que a atriz continua cumprindo todos os seus compromissos profissionais e jamais deixaria de concluir aquilo que foi combinado. Pelo contrário, mesmo com todas as adversidades a atriz nunca se recusou a gravar, e tentou de forma persistente contornar as adversidades junto a empresa de comum acordo, o que infelizmente não foi possível.



Por último, a atriz deixa claro seu amor e imensa gratidão pela personagem e pelos fãs da Angel, bem como lamenta junto a eles a decisão unilateral da emissora de interromper de forma abrupta a história construída até aqui, sem poder dar à ela o final que merecia.”

Atriz recebe apoio de fãs e famosos: “Tá certissíma”

Após o pronunciamento, publicado nas redes sociais, Camila recebeu apoio de fãs, seguidores e amigos famosos. “Gente nem faz sentido, ela foi contratada para fazer uma coisa combinada, aí mudam as coisas e tu ainda é obrigada a aceitar. Cruzes, tá certíssima. Se não aceitou é porque deve ser pesadíssimo”, diz um perfil.

Ator não é fantoche e nem papel higiênico pra ser usado e jogado fora. Se a Camila topou dar continuidade ao Verdades Secretas com a promessa de que a personagem dela teria um enredo longo, ela está completamente certa em não aceitar a mudança repentina. Depois de tds as cenas+ — AngélicaDiNois - #OnGuardByLauren (@sassyclassylolo) November 17, 2021

“É muita cara de pau querer matar a protagonista da série e ainda ter uma outra temporada, sendo que tudo gira em torno da Angel praticamente, sem contar que Verdades Secretas 2 tá tenebrosa de ruim”, opinou outro seguidor.

é muita cara de pau querer m4t4r a protagonista da série e ainda ter uma outra temporada, sendo que tudo gira em torno da angel praticamente, sem contar que VS2 tá tenebrosa de ruim pic.twitter.com/Rj5tivHntx — andré (@andreariell) November 17, 2021

Outros seguidores afirmaram que Camila foi corajosa em rebater e mostrar a versão dos fatos. “GENTE, esse comunicado é no mínimo corajoso, requer coragem bater de frente com a maior emissora do país. Tô chocada”, escreveu um perfil.

Klebber Toledo, ator e marido de Camila, também ressaltou a coragem da esposa. “Parabéns pela sua coragem em mostrar que nós artistas não somos objetos. Te amo”, escreveu no post da nota no Instagram.

A influenciadora Bruna Vieira também prestou apoio a amiga. “Você vai brilhar sempre porque a luz não vem só de fora. Estamos com você em todas as suas decisões, Camila. O que está por vir é ainda melhor”, disse.