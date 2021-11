Camila Queiroz sobre demissão: "Tentei ter razão, mas a saúde mental venceu"

CG Camilla Germano

Após comunicado anunciando a saída de Camila Queiroz de "Verdades Secretas 2", a atriz usou seu Twitter para se manifestar. De forma misteriosa, ela respondeu uma enquete que tinha feito na segunda-feira (15/11), na mesma rede social.



No primeiro post, Camila diz: "Hoje você escolheria ter razão e brigar por ela ou ter saúde mental e deixar para lá?" e abaixo colocou uma enquete perguntando "razão" ou "saúde mental" para seus seguidores. A maioria votou em "saúde mental".

Tentei ter razão mas a saúde mental venceu.

Depois volto aqui pra conversar com vocês https://t.co/eTn8drF213 — Camila Queiroz (@Camiqueirozreal) November 17, 2021



Já hoje, logo depois do comunicado oficial da Rede Globo anunciando sua demissão da novela, Camila respondeu o tweet dizendo "Tentei ter razão, mas a saúde mental venceu. Depois volto aqui para conversar com vocês", disse ela.

Além disso, horas antes de toda a situação vir a público, Camila tinha postado um vídeo em seu Tik Tok com a seguinte legenda: "Ninguém tá ligado nas fofocas". O vídeo mostra a atriz dublando áudio de uma música que viralizou na rede social e diz: "Eu tenho essa cara de anjo, mas eu sei de fofocas que ninguém tá ligado. Eu tenho uma pasta de prints, áudios, fotos e vídeos no meu grupo privado. Eu sei quem tá grávida, quem trai o namorado e o que fizeram no verão passado. Porque eu tenho carinha de anjo, mas possuo arquivos que fariam estragos".