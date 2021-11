PG Pedro Grigori

(crédito: Reprodução/Redes Sociais )

O cantor e compositor Caetano Veloso representou o Brasil no Grammy Latino e venceu uma das categorias principais da premiação. O baiano levou o gramofone de “Gravação do Ano” pela faixa Talvez, parceria com o filho do cantor, Tom Veloso.

Caetano era o único brasileiro indicado na categoria. O baiano não participou da premiação, realizada nesta quinta-feira (18/11), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Além dele, Giulia Be também representou o Brasil entre os indicados das quatro categorias principais. A carioca disputou "Artista Revelação", mas acabou perdendo para a colombiana Juliana Velásquez.

Noite de homenagens

Em meio a grande festa do Grammy Latino 2021, Anitta foi responsável por tirar um momento e lembrar do trabalho de Marília Mendonça. Anitta falou depois de um vídeo ser apresentado à plateia. Nas imagens, Marília Mendonça cantava com uma bandeira do Brasil.

“Perdemos uma grande artista do meu país. Marília Mendonça desde muito jovem se tornou uma das compositoras mais queridas do Brasil. Marília, junto a Maiara e Maraisa estavam indicadas esta noite. E me dói o coração que ela não esteja aqui. Todos que te conheciam sabiam que você é uma grande alma, uma mulher generosa e amiga de todos. Vamos lembrar de você hoje, amanhã e sempre”, disse Anitta.