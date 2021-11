Operárias das Artes se apresentam neste fim de semana

EH Edis Henrique Peres

O Projeto Operárias das Artes apresenta, neste fim de semana, programação especial protagonizada por mulheres em um total de 16 apresentações entre música, teatro e DJ. A exibição será gratuita no canal do Youtube e Facebook do projeto e será realizado por meio de um termo de fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec). As apresentações começam a partir das 15h deste sábado (20/11).



Para a organizadora do evento, Nanci Araújo, as produções culturais “protagonizadas por mulheres têm o condão de fazer transitar a questão de gênero em ambientes de formação de ideias e valores. A poesia, teatro e música podem e devem ser utilizados no DF como poderosos instrumentos de estímulo à criação de uma nova cultura de equidade de gênero”, afirma.



Além disso, Nanci avalia que a cultura é uma eficiente ferramenta de transformação dos paradigmas “que insistem em se opor à emancipação das mulheres na sociedade”. Segundo ela, o projeto indica caminhos para ampliar o olhar de gênero nas políticas da cultura e indica caminhos para o potencial transformador do fazer cultural feminino.



“Com destaque para o apoio à ocupação artística e cultural da cidade em formato on-line para atuação em áreas da cadeia produtiva da cultura, que hoje é predominantemente masculina, bem como a ampliação dos mecanismos de fomento e da participação das mulheres nas políticas de fomento cultural”, pontua.



O evento contará com a presença da Ana Cañas, Georgia W. Alô, Ediá, Emília Monteiro, Haynna e os Verdes, Jirlene Pascoal, DJ Raquel, entre outras. Todas as apresentações contam com intérpretes em libras, além de um compacto com audiodescrição.









Confira a programação abaixo:

Sábado (20/11)



15h - Georgia W Alô apresentará canções de sua autoria em português e inglês, interpretando músicas do seu primeiro cd “Dance Soul”, do seu EP “Let it out” assim como o seu single “SOU” e novas composições que serão lançadas ainda neste ano. A banda que acompanhará a cantora é formada por Carlos Vinicius (guitarra), Rafael de Sousa (baixo), Alex Alves (teclados) e Stive Marta (bateria).



Domingo (21/11)

