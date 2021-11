Skate usado em De volta para o futuro é leiloado por R$ 2,8 milhões

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação/Universal Pictures)

O skate usado pelo personagem Marty McFly ( Michael J. Fox ) no segundo filme da trilogia De volta para o futuro ( 1989 ), assim como o primeiro, é considerado um grande clássico do cinema, foi arrematado em um leilão nos Estados Unidos por US$ 501 mil, cerca de R$ 2,8 milhões.

O objeto, que não voa de verdade, foi adquirido por um comprador anônimo, inclui, ainda, autógrafos de Michael J. Fox , o protagonista do longa, e de Thomas F. Wilson, que interpretou Biff Tannen, o vilão da série.

De acordo com as informações do portal R7 , a estimativa da loja Prop Store que vendeu a peça era de chegar a um valor próximo entre R$ 444 mil e R$ 555 mil.

O longa-metragem dirigido por Robert Zemeckis, está agora disponível no Amazon Prime Video .

Vale destacar, que a obra chegou a faturar mais de US$ 331 milhões pelo mundo, tornando-se a terceira maior bilheteria daquele ano.