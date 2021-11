Atriz brasileira estaria confirmada no elenco de Animais Fantásticos 3

CG Camilla Germano

Os fãs de Harry Potter e Animais Fantásticos tiveram uma grande surpresa na tarde desta quinta-feira (18/11) ao entrar na página do filme "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" no IMDB. O site, especializado em informações sobre cinema, séries e música, incluiu no elenco do longa a atriz brasileira Maria Fernanda Cândido. O filme é o terceiro da franquia que começou em 2016.

Os fãs já especulavam a presença da atriz na saga após algumas fotos dela em um camarim muito parecido com o camarim dos atores regulares da franquia. Além disso, ela estava na Inglaterra gravando um filme quando postou as fotos.

Até o momento, porém, nem a atriz e nem a produção do filme fizeram algum comunicado oficial sobre o assunto.

Site IMDB confirmou a presença de Maria Fernanda Cândido no filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (foto: Reprodução/Instagram)

O terceiro filme da franquia de Animais Fantásticos está previsto para abril de 2022 e antecede os eventos da franquia do universo de Harry Potter. Vale lembrar que algumas especulações indicavam cenas dos filme no Brasil, considerando que neste universo mágico o país tem uma Escola de Magia chamada "Castelobruxo".

Apesar de não ter sido confirmado, fãs especulam que Maria Fernanda Cândido viveria a ministra da Magia Brasileira no filme dirigido por David Yates. No IMDB o nome da atriz não está relacionado a nenhum personagem ainda, mas, caso seja confirmada, Cândido estará ao lado de atores consagrados como Eddie Redmayne, Jude Law e Ezra Miller.

