Aos 33 anos, Adele desabafa sobre obsessão das pessoas pelo seu corpo

A entrevista da cantora Adele à apresentadora Oprah Winfrey, exibida no último domingo (14/11), continua movimentando as redes sociais. Além do lançamento do novo álbum “30”, na sexta-feira (19/11), as declarações da artista repercutiram entre os fãs.

Uma das pautas abordadas pela jornalista norte-americana foi o novo visual da cantora, que falou sobre a obsessão das pessoas acerca de seu corpo. "Não fico chocada nem perturbada com isso, meu corpo foi objetificado ao longo de toda a minha carreira", afirmou.

Adele revelou que a mudança se deu em virtude das crises de ansiedade, após seu divórcio. Desde 2018, a cantora perdeu 45 quilos e esclarece que não emagreceu para se enquadrar a um padrão estético. "Eu tive crises terríveis de ansiedade após a separação. Elas me paralisavam completamente e me deixavam muito confusa", desabafou.

Ainda sobre a obsessão acerca de um padrão para os corpos femininos, a cantora britânica foi direta. “Não é meu trabalho validar como as pessoas se sentem sobre seus corpos. Eu me sinto mal se alguém se sente mal consigo mesmo. Estou tentando resolver a minha própria vida", completou.

Adele está com 33 anos.