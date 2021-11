"Calhambeque" de R$ 500 mil de Roberto Carlos fica na rua por falta de gasolina

RN Ronayre Nunes

Quem não tem teto de vidro para julgar o Rei neste quesito, não é mesmo? - (crédito: Reprodução/Twitter)

Provando que é gente como a gente — pelo menos na hora de lidar com o ponteiro do reservatório de combustível, o Rei Roberto Carlos sofreu uma pane seca no seu Audi R8 Spyder, na tarde desta segunda-feira (22/11), no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Vários vídeos que circulam nas redes sociais mostram o artista com o carrão parado na rua.



Carro de Roberto Carlos para de funcionar em rua no Rio de Janeiro. Confira: pic.twitter.com/Fm5oyaIY2u — Aratu On (de ????) (@aratuonline) November 22, 2021

A assessoria do Roberto Carlos confirmou que a situação se tratou de falta de gasolina ao jornal Folha de S. Paulo. O carro não era usado há vários meses, por isso Roberto não se atentou à falta de combustível.

O Rei foi "resgatado" pelos seguranças, que estavam em um outro carro lhe acompanhando. Roberto estava indo para um ensaio do especial de fim de ano que gravará para a Rede Globo.

De acordo com o portal Uol, o modelo Spyder de Roberto Carlos é um V10 de 2011 avaliado em cerca de R$ 565 mil. O Audi consegue entregar 525 cv a 6 mil rpm e bate o 0 a 100km/h em 4,1 segundos.