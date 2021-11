Taylor Swift alcança topo da Billboard com 'All too well'

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Taylor Swift conseguiu um feito inédito no mundo da música. Na última segunda-feira (22/11), All too well (Taylor's version), a regravação estendida da cantora lançada originalmente no álbum Red (2012), alcançou o topo da Billboard Hot 100, a principal parada de sucesso nos EUA.



Com um total de 10 minutos e 13 segundos, a canção se tornou a música mais longa a ocupar o primeiro lugar da lista. Anteriormente o maior single a alcançar a primeira posição era American pie (parts I & II), de Don McLean (8:37 aproximadamente), lançada originalmente em 1972.

O single também marca o oitavo primeiro lugar da carreira da cantora na Billboard Hot 100, músicas alcançadas anteriormente por We are never ever getting back together, Shake It off, Blank space, Bad blood, Look what you made me do, Cardigan e Willow. No top 10 da semana a canção fez Adele cair para o segundo lugar com Easy on me, após passar quatro semanas no primeiro lugar.