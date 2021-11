Dayane Mello se recusa a dar nova jaqueta para Rico: 'Dou um soco bem dado'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

A modelo Dayane Mello está causando uma série de polêmicas dentro do reality A fazenda 13 , na Record TV . Após a peoa rasgar a jaqueta de Rico Melquiades com uma faca, ao que tudo indica, a modelo não se arrependeu da sua ação.

"Eu voltei de duas [roças] e uma eu voltei fazendeira. Então eu tive umas respostas", disse a ex-Gran Fratello VIP para MC Gui . O cantor concordou com a modelo e disparou: "Muitas respostas". "Então eu tô tranquila quanto a isso. Só a coisa do casaco, quem sabe, pode ser que me penalize. Mas não acho", continuou a peoa.

Se o público já me conhece, sabe mais ou menos como sou e vai entender", complementou a ex-Big Brother Itália. "A jaqueta, você dá outra para ele", sugeriu o cantor. "Dou nada! Dou um tapa quando sair daqui, um soco bem dado", rebateu Day.

“Só a coisa do casaco que talvez me penalize lá fora, mas não acho.”

“O casaco você compra outro pra ele.” (Mc Gui)

Logo após, ela retomou as críticas sobre o antigo aliado e também reclamou de Aline Mineiro . "Lá fora, pode ser visto de outra maneira. Do jeito que coloquei as coisas que penso, pode ter sido muito explícito, muito forte, mas sou assim. Foi um jogo muito sujo que a Aline e o Rico fizeram contra mim", pontuou.

"Não suporto olhar para a cara dos dois, não suporto olhar para a cara dela. Jogo muito sujo. Nós brigamos, mas você nunca fez algo para me machucar, jogar veneno", reforçou Dayane, que retomou a aliança com MC Gui após eles trocarem farpas ao longo da temporada.

"Eu não suporto olhar para a cara dos dois", dispara @daymelloreal sobre @alinemineiro e @RicoMelquiades #AFazenda



Dayane também está sendo alvo de diversas críticas dos confinados de A Fazenda. Vale lembrar que, na tarde do último domingo (21/11), Valentina Francavilla detonou Dayane Mello durante participação no Hora do Faro. Ela, que era amiga e aliada da modelo, foi a 9ª eliminada do reality rural e escolheu os adjetivos: irresponsável, cruel, oportunista, manipuladora, desleal e preconceituosa.