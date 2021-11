Jessie J revela ter sofrido aborto espontâneo em post emocionante

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação)

Nesta quarta-feira (24/11), a cantora Jessie J fez uma postagem 'para lá' de emocionante em suas redes sociais. A artista apareceu no instagram segurando um teste positivo de gravidez. Ela começou um texto e, em certo momento, contou que perdeu o bebê.

Apesar de ser um momento difícil com o sentimento de perda, ela decidiu que fará o show que estava marcado anteriormente. "Ontem de manhã eu estava rindo com um amigo dizendo 'sério, como vou passar por meu show amanhã à noite sem contar a todo o público que estou grávida'. Na tarde de ontem, eu estava com medo de pensar em passar pelo show sem chorar… Depois de fazer minha terceira varredura e ser informada de que não havia mais batimento cardíaco", relatou ela.

"Esta manhã. Eu sinto que não tenho controle de minhas emoções. Posso me arrepender de postar isso. Ou não. Na verdade, não sei. O que eu sei é que quero cantar esta noite. Não porque estou evitando a dor ou o processo, mas porque sei que cantar esta noite vai me ajudar", continuou ela.

Ex-namorada do ator Channing Tatum , Jessie J ainda explicou que havia decidido ser mãe solo há algum tempo e que pretende continuar tentando. E, aos 33 anos, ela decidiu uma gravidez de forma independente, com fertilização in vitro.

"Decidi ter um filho sozinha. Porque é tudo o que sempre quis e a vida é curta. Ficar grávida foi um milagre por si só e uma experiência que nunca esquecerei e sei que terei novamente. Ainda estou em choque, a tristeza é avassaladora. Mas eu sei que sou forte e sei que vou ficar bem", revelou Jessie J.

Ela ainda completou: "Também sei que milhões de mulheres em todo o mundo já sentiram essa dor e muito pior. Sinto-me conectada a vocês que conheço e aos que não conheço. É a sensação mais solitária do mundo. Então, vejo você hoje à noite em Los Angeles. Posso contar menos piadas, mas meu coração estará lá".

Fãs lamentam pela perda

Olha, esse último post da Jessie J... sério, que mulher incrível viu pic.twitter.com/fQnVhTEYUx — OUÇA GANÍMEDES, EM TODAS AS PLATAFORMAS! (@pensolento) November 24, 2021

o texto da Jessie J falando que tava grávida e perdeu o bebê meu deus meu coração ???????? — Sassá Lisboa (@saalisboa) November 24, 2021

Jessie nunca negou o sonho de ser mãe, saber que ela estava feliz e infelizmente perdeu o bebê me deixa tão triste por ela. Jessie J nos te amamos, sinto muito ???????? — Lucas Max (@aboutmaxxx) November 24, 2021