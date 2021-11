Prêmio Jabuti 2021 faz homenagem a Ignácio de Loyola Brandão; veja os premiados

AB Aline Brito

Nesta quinta-feira (25/11) os ganhadores da 63ª edição do Prêmio Jabuti finalmente foram revelados pela organização. A principal honraria literária do país homenageou o romancista, jornalista e membro da Academia Brasileira de Letras, Ignácio de Loyola Brandão, como a personalidade literária do ano. Além disso, 20 categorias foram contempladas, com nomes que, de alguma forma, marcaram a literatura brasileira em 2021.

O escritor Jeferson Tenório venceu uma das categorias mais prestigiada da premiação, de romance literário, com o livro O avesso da pele. A obra traz à superfície o retrato de um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, além de um denso relato sobre as relações entre pais e filhos. Tudo isso com um olhar sensível sobre a história de Pedro que, após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos.

Já na categoria poesia, o prêmio foi para a Maria Lúcia Alvim, em uma homenagem póstuma. A mineira venceu com o livro Batendo pasto, publicado pela editora Relicário. Nascida em Araxá, ela morreu em fevereiro deste ano, vítima da covid-19, aos 88 anos. O livro foi o primeiro após mais de 40 anos sem uma publicação inédita da autora. Outro que se destacou na premiação foi o ilustrador Nelson Cruz, com o Sagatrissuinorana, publicado em parceria com João Luiz Guimarães e que levou o título de melhor infantil e livro do ano.

Além disso, o jornalista Bruno Paes Manso venceu na categoria biografia, documentário e reportagem com o livro A república das milícias: Dos esquadrões da morte à era Bolsonaro, publicado em 2018 pela editora Todavia.

Confira todos os vencedores

Categoria Literatura

Conto

1º Lugar - Título: Flor de gume | Autor(a): Monique Malcher | Editora(s): Jandaíra

Crônica

1º Lugar - Título: Histórias ao redor | Autor(a): Flávio Carneiro | Editora(s): Cousa

Histórias em Quadrinhos

1º Lugar - Título: META: Depto. de Crimes Metalinguísticos | Autor(a): André Freitas, Omar Viñole, Marcelo Saravá, Dayvison Manes | Editora(s): Zarabatana Books

Infantil

1º Lugar - Título: Sagatrissuinorana | Autor(a): João Luiz Guimarães, Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé Editora

Juvenil

1º Lugar - Título: Amigas que se encontraram na história | Autor(a): Amma, Angélica Kalil | Editora(s): Quintal Edições

Poesia

1º Lugar - Título: Batendo pasto | Autor(a): Maria Lúcia Alvim | Editora(s): Relicário

Romance de Entretenimento

1º Lugar - Título: Corpos secos | Autor(a): Marcelo Ferroni, Natalia Borges Polesso, Samir Machado de Machado, Luisa Geisler | Editora(s): Alfaguara

Romance Literário

1º Lugar - Título: O avesso da pele | Autor(a): Jeferson Tenório | Editora(s): Companhia das Letras

Categoria Não Ficção

Artes

1º Lugar - Título: Atlas Fotográfico da cidade de São Paulo e arredores | Autor(a): Tuca Vieira, Guilherme Wisnik, Henrique Siqueira | Editora(s): AYO

Biografia, Documentário e Reportagem

1º Lugar - Título: A república das milícias: Dos esquadrões da morte à era Bolsonaro | Autor(a): Bruno Paes Manso | Editora(s): Todavia

Ciências

1º Lugar - Título: Ciência no cotidiano: viva a razão. Abaixo a ignorância! | Autor(a): Carlos Orsi, Natalia Pasternak | Editora(s): Contexto

Ciências Humanas

1º Lugar - Título: Sobreviventes e Guerreiras | Autor(a): Mary Del Priore | Editora(s): Planeta do Brasil

Ciências Sociais

1º Lugar - Título: A razão africana: breve história do pensamento africano contemporâneo | Autor(a): Muryatan S. Barbosa | Editora(s): Todavia

Economia Criativa

1º Lugar - Título: Prato Firmeza Preto: Guia Gastronômico das Quebradas de SP | Autor(a): Guilherme Petro, Jamile Santana, Milu Araujo, Amanda Rahra | Editora(s): Énois Inteligência Jovem

Categoria Produção Editorial

Capa

1º Lugar - Título: Sul da fronteira, oeste do sol | Capista: Ana Paula Hentges, Gabriela Heberle, Bruno Miguell Mendes Mesquita, Sabrina Gevaerd | Editora(s): Alfaguara

Ilustração

1º Lugar - Título: Carona | Ilustrador(a): Guilherme Karsten | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Projeto Gráfico

1º Lugar - Título: O Médico e o Monstro | Responsável: Giovanna Cianelli | Editora(s): Antofágica

Tradução

1º Lugar - Título: Divã ocidento-oriental | Tradutor(a): Daniel Martineschen | Editora(s): Estação Liberdade

Categoria Inovação

Fomento à Leitura

1º Lugar - Título: Slam Interescolar SP | Responsável: Emerson Alcalde | Editora(s): Emerson Alcalde

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

1º Lugar - Título: Tupinilândia | Autor(a): Samir Machado de Machado | Editora(s): Editions Métailié, Todavia