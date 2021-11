Sexo, violência e fãs queimados: veja o que rolou no show de João Gomes em Mossoró

RN Ronayre Nunes

Quando parece que a internet já tinha surpreendido em tudo, não é que aparece outra novidade? Desta vez, o viral das redes sociais tem nome e sobrenome: João Gomes — mais especificamente um show do artista. Para quem não conhece, o cantor de pisadinha bomba no cenário musical, especialmente no Norte e Nordeste do país, e agora é mais conhecido ainda.



Nesta quinta-feira (25/11), diversos internautas foram a público compartilhar os momentos (no mínimo) inusitados de um show que João Gomes apresentou ao lado de Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes ainda no último dia 13 de novembro, no evento “Pzeiro” em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O “inusitado” nos relatos dos internautas é como as coisas parecem ter saído de controle durante as apresentações. Um vídeo mostra um casal que faz sexo na frente do palco — enquanto o show rola (sem trocadilhos). Um homem segura a mulher no colo — com a ajuda de um amigo por trás — enquanto consuma o ato sexual.

Outro tuíte mostra o relato de um motorista de aplicativo indignado depois que um grupo voltando do show resolveu fazer o “número 2” dentro do carro.

Um TikTok de uma internauta identificada como @anabeatriz18021 foi outro que viralizou. A mulher afirma que fogos de artifício da apresentação lhe queimaram dois dedos — depois da saga de andar 5 km para chegar no show.

E não para por aí. Diversas montagens na plataforma de vídeo mostram pessoas em coma alcoólico, levando tombo e brigando aleatoriamente.

Dá para saber todos os detalhes (sórdidos) do evento no fio a baixo:

No topo das redes

Sem surpresa, os relatos colocaram o nome de João Gomes no topo dos Trending Topics, e o artista não ignorou a conquista. Gomes não comentou os relatos, mas postou um storie que mostrava seu nome nos TTs acompanhado de emojis sorrindo. No Twitter rolou um post com um singelo “Boa noite” nesta quinta.