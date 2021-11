Anitta se interessa por Arrascaeta e manda recado: 'É solteiro?'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram/Montagem)

Sempre sincera em sua vida, a cantora Anitta não escondeu o interesse em Giorgian de Arrascaeta , jogador do Flamengo. A brasileira irá cantar na final da Libertadores, no próximo sábado (27/11).

Diante disso, a garota do Rio reagiu de maneira bem sincera um perfil de instagram especializado em notícias de celebridades, que publicou uma imagem das duas personalidades lado a lado, em referência à notícia do show na decisiva do torneio continental, neste sábado, em Montevidéu, no Uruguai, onde o rubro-negro irá jogar contra o Palmeiras.

"Ansiosos?", dizia a legenda da publicação. Nos comentários, Anitta foi questionar quem era a pessoa que também estava na imagem e o status do relacionamento.

"E esse jogador da foto quem é, gente? É solteiro?", perguntou a cantora.

A Anitta perguntando se o Arrascaeta é solteiro, não julgo pic.twitter.com/VciBH3WiEQ — Madame A??? (@Mme_Anitta) November 24, 2021