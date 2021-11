De volta ao Brasil, Anitta recebe Juliette e novo affair em sua casa

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Em seu retorno para passar uma temporada no Brasil, a cantora Anitta chamou sua amiga e vizinha Juliette Freire para uma visita em sua casa, que fica localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Nesta última quinta-feira (25/11), ambas estavam comemorando ao lado de Daniel Trovejani, ex-namorado da cantora e apontado como atual affair da ex-BBB.

Anitta chamou Juliette e Daniel para ajudar na montagem de sua árvore de Natal. Em entrevista concedida nesta semana, a cantora revelou que tem o costume de dar uma de "cupido" e indicar os "boys" com quem fica para as amigas. Muitas dessas indicações acabam virando um romance sério, como parece estar sendo com Juliette e Daniel.

As suposições de que poderia estar acontecendo algo entre os famosos começou em julho, depois de um passeio de lancha em que a paraibana fez acompanhada de Daniel, em clima de romance. Para aumentar as especulações, o casal foi junto à um jantar na casa de Camila Coutinho e seu marido, em São Paulo.

Durante uma viagem de Juliette para Pernambuco, Daniel a acompanhou durante o trajeto, aumento os rumores de uma possível relação. Na época, o produtor estava namorando a estudante Priscilla Moura. Contudo, após o flagra na lancha, o relacionamento chegou ao fim.