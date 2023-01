Livro de príncipe Harry é publicado em 16 línguas e quebra recordes

CB Correio Braziliense

Biografia do príncipe Harry, O que sobra (Spare), foi lançada na última terça-feira (10/1) e bateu recordes de alguns dos principais best-sellers em países de língua inglesa, como as biografias de Barack e Michelle Obama.

Apenas no primeiro dia, memórias do duque de Sussex, transcritas por ghost writer, venderam mais de 1,43 milhão de cópias só nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. Esse é o maior número alcançado por um livro de não ficção publicado por uma das maiores editoras do mundo, a Penguin Random House: as biografias de Michelle e Barack Obama venderam, no primeiro dia, aproximadamente 725 mil e 887 mil cópias, respectivamente.

Publicado simultaneamente em 16 línguas ao redor do planeta, o livro teve sucesso premeditado desde antes do lançamento, devido a revelações sobre exposições, de políticas a familiares e sexuais, que deveriam estar presentes na obra.

“O Herdeiro e o Reserva", diz Harry em relação ao irmão, príncipe William, em trecho divulgado do livro. "Não havia juízo de valor nisso, tampouco havia ambiguidade. Eu era a sombra, o apoio, o Plano B... Era convocado a oferecer respaldo, distração, diversão e, se necessário, uma peça reserva... Isso tudo me foi esclarecido desde o começo da jornada da vida e depois era sempre reforçado.”

A crítica está dividida em relação à exposição excessiva da família real, mas o sucesso de O que sobra é inegável. Só no Reino Unido, foram vendidas mais de 400 mil cópias no primeiro dia, ficando atrás apenas da franquia Harry Potter, segundo a editora responsável pelas vendas na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

No Brasil, a obra está no catálogo da Objetiva, selo da Companhia das Letras, por R$ 74,90, o livro físico, e R$ 39,90, o ebook. Os lucros das vendas devem ser destinados a entidades beneficentes britânicas.

Serviço

O que sobra

Príncipe Harry, tradução de Cássio de Arantes Leite, Débora Landsberg, Denise Bottmann e Renato Marques. Editora Objetiva, 512 páginas. R$ 74,90 (físico) e R$ 39,90 (ebook).

