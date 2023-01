Ocupação Mercado Sul comemora aniversário com atividades culturais

CB Correio Braziliense

(crédito: Alice Lira/Divulgação)

Neste mês de janeiro, o espaço cultural Invenção Brasileira, em Taguatinga, recebe uma série de atividades inspiradas na cultura popular para complementar a programação de férias na capital federal. Os espetáculos e oficinas oferecidos fazem parte da comemoração de oito anos da ocupação cultural Mercado Sul Vive!. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.

A partir deste domingo (15/1), inicia-se programação de férias e aniversário do Mercado Sul, no espaço Invenção Brasileira, matriz da ocupação. Às 17h, a celebração é inaugurada por cine-debate em parceria com a Rede de Ocupações Culturais do DF e Entorno: “serão mostradas e debatidas experiências e dificuldades de se assumir as construções de vidas e espaços baseados na solidariedade, cooperação e coletividade”, segundo material de divulgação.

A festa de domingo (15/1) vai até as 18h, com intervenção artística de palhaços e apresentação do espetáculo de teatro As aventuras de Goyá na agrofloresta.

Entre as oficinas, há opções para todos os gostos e idades. Às segundas, quartas e sextas-feiras de janeiro ocorre, pela manhã, oficina de teatro popular, das 9h às 12h; e, pela noite, das 18h às 22h, ocorre oficina de brincadeiras de roda. Às quartas, tem, das 14h às 17h, oficina de cenografia em papelão, em que o mestre Virgílio Mota ensina sobre produção de diversos objetos a partir de papelão e sacos reaproveitados. Já aos sábados, o dia é preenchido, das 8h às 18h, por oficina de canto e composição: conhecimento do corpo, percepção musical, práticas de canto solo e coral, técnicas de composição, estudos de ritmos e gêneros musicais são alguns dos temas abordados por meio de teoria e prática.

O Invenção Brasileira fica na ocupação cultural Mercado Sul, em Taguatinga, e é um dos mais tradicionais espaços da cena cultural do DF. Em fevereiro, a ocupação completa oito anos de luta para fornecer à população, entre outros, cultura, arte, moradia, educação e convívio.

As atividades em comemoração ao aniversário fazem parte do Manutenção de Espaço Invenção Brasileira, que tem por objetivo fomentar cultura à população do Distrito Federal e conta com apoio do FAC.

Serviço

Projeto Manutenção de Espaço Invenção Brasileira – janeiro de 2023

Invenção Brasileira, Mercado Sul de Taguatinga (QSB 12/13, loja 5). Durante o mês de janeiro. Entrada franca. Livre para todos os públicos.



