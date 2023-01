Programa do Pé Vermelho oferece cursos gratuitos de desenho e arte

CB Correio Braziliense

O Programa do Pé Vermelho abriu, na última terça-feira (10/1), inscrições para cursos de desenho e produção de catálogo. São dois cursos totalmente gratuitos, com 12 vagas cada e material e auxílio transporte inclusos. A inscrição pode ser feita a partir de formulário.

Os cursos são destinados a iniciantes e artistas avançados e ocorrem aos sábados, no espaço contemporâneo Pé Vermelho. A primeira aula começa neste sábado (14/1) e a última será no dia 4 de fevereiro.

O curso Desenhando é uma introdução preparada para qualquer pessoa interessada em desenho, seja para iniciar, exercitar ou aprofundar as práticas. Ministradas pelos artistas visuais João Angelini e Jordny Bor, as aulas contam com exercícios de observação, módulos livres, análises e discussões. De acordo com divulgação, o curso é indicado “para aqueles que acham que não sabem desenhar”. São três sábados, dias 14 e 21 de janeiro e 4 de fevereiro, das 14h30 às 17h30.

Já Catálogo de guerrilha, ministrado pelos artistas Gabriela Mutti e Rômulo Barros, é destinado àqueles mais avançados na proposta artística. Trata-se de análise e discussão de portfólios, editais e prêmios, a fim de promover reflexão sobre produção, artistas e exploração de ferramentas em meio à “toxicidade do sistema de artes”. O curso consiste em apenas um encontro, no sábado dia 21 de janeiro, das 9h30 às 12h30.

Ambos os cursos contam com auxílio transporte e material incluso. Para participar, basta acessar e preencher o formulário de inscrição.

O Pé Vermelho Espaço Contemporâneo é espaço de formação, produção e promoção de artes em Planaltina. Ele busca acolher, em consonância com o Programa do Pé Vermelho, principalmente produções originárias do Cerrado ou de outros eixos externos ao Sudeste — além de ter por proposta atuar na inserção, acompanhamento e formação de artistas em situações periféricas.

