Claudia Leitte recebe convite para cantar em intervalo de jogo da NBA

CB Correio Braziliense

(crédito: Melina Tavares/Divulgação)

A cantora Claudia Leitte foi convidada a se apresentar no intervalo da partida entre Orlando Magic e Indiana Pacers, pela NBA, em Orlando, nos Estados Unidos. A artista representará o Brasil na “Brazilian Night” (Noite Brasileira), na qual a equipe da casa celebrará e homenageará a comunidade brasileira que reside ou que visita a cidade.

A artista, que já foi indicada ao Grammy Latino em 2010, terá a honra de apresentar a música brasileira ao mundo mais uma vez. Para o pocket show, Claudia Leitte apresentará um repertório com o calor e a animação do Brasil, além de desfilar alguns dos maiores sucessos da carreira. E mais, ainda para festejar e homenagear o Brasil, sua cultura e seu povo, na partida, o time do Orlando Magic vai usar uma camiseta com a estampa do país.

A partida acontece no estádio Amway Center, ginásio que pertence ao time do Orlando Magic e com capacidade para 20 mil pessoas. A apresentação de Claudia Leitte será transmitida para o Brasil, assim como a disputa das equipes, por meio do NBA League Pass, serviço de streaming por assinatura da NBA.

Em 2022, a cantora recebeu o primeiro certificado de ouro nos Estados Unidos com a canção We are one, uma parceria com Jennifer Lopez e Pitbull, gravada e apresentada na abertura da Copa do Mundo no Brasil em 2014. O reconhecimento veio após o hit ultrapassar a marca de 500 mil cópias vendidas, conquistando o certificado de ouro da RIAA (Associação Americana da Indústria de Gravação).