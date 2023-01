Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (13/1)

OQ Oscar Quiroga

A verdadeira pessoa que tu és

Data estelar: Sol e Netuno em sextil

Pelo menos hoje, te autoriza a colocar tuas paixões íntimas no comando de tuas decisões, mesmo que essas sejam de duvidosa reputação, porque quando realizadas não trariam benefício algum, a não ser o do duvidoso prazer de ver que causas impacto negativo na vida de outrem.

Essa couraça que te pesa na alma, feita de repressões consensuais, em nome da ordem civilizada, anda perdendo sua eficiência, e tu precisas te enxergar com crueza sincera, e exaurir aquilo que, enquanto reprimido parece de suma importância, mas que quando lhe outorgas rédea solta e o expressas mostra seu verdadeiro valor, nenhum ou quase nada.

As paixões requerem expressão, porque elas são a verdadeira pessoa que tu és, assim como também a fonte de mudanças que precisas, porque não aguentas mais ser quem tu não és.

























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os planos que você arquiteta no íntimo do coração são os mais importantes, porque são verdadeiros e fiéis aos sentimentos. Na prática, o que move a civilização não é a matemática nem a lógica, mas os sentimentos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A forma com que você apresenta suas ideias é tão ou mais importante do que as ideias em si mesmas, porque aí não se trata mais do conteúdo, mas da transmissão, dessa magia que só se consegue experimentar através da comunicação.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você nunca saberá de forma antecipada se as visões que fazem seu coração arder de vontade de as realizar são pressentimentos ou meras fantasias, a única forma de saber a diferença é se lançar à experiência e testar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O verdadeiro sinal de evolução espiritual consiste em celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio. Às vezes acontece espontaneamente esse sentimento, e a alma o registra com surpresa e com agrado também.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem sempre é possível compreender o que as outras pessoas fazem, quanto menos aceitar, mas já que acontece e que você não pode fazer nada a respeito, o jeito é aceitar, mesmo que a contragosto. Tudo pela paz social.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A atração entre as pessoas rompe as barreiras das justificativas e argumentações que supostamente serviriam para essa atração não acontecer. É na força das emoções que se cimentam todos os relacionamentos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É muito bom quando tudo está arrumado e ao alcance da mão, mas essa é uma condição dinâmica, ou seja, precisa de ajustes o tempo inteiro. Às vezes, é bom deixar desarrumar tudo, porque há outras coisas para fazer.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Não precisa de muito, só precisa que seja feita sua vontade, porém, se isso parece pouco a você, não é a mesma experiência que as outras pessoas têm nesse momento. Esse contraste de valores há de ser tido em conta.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O que hoje é certo, amanhã poderá ser muito incerto, assim de mutáveis andam as coisas neste momento. Porém, isso pode ser divertido também, dependendo, é claro, de seu estado de ânimo e da falta de compromissos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aquilo que impressiona você, faz você pensar sobre a vida, e aquilo que você expressa como resultado disso, impressiona outras pessoas, que por sua vez pensam na vida e expressam isso a outras pessoas. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muito raro seria o momento em que a alma se sente em total segurança, porque se frequente fosse, o medo seria erradicado totalmente, mas ele está sempre por aí, à espreita, criando inseguranças inesperadas. O medo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É insuficiente ser, também é importante parecer o que se é, porque se você tiver de se esconder para ser quem você é, aí a vida iria ficando a cada dia mais complicada, cheia de narrativas que afastam da verdade.