Quem é Marvvila, cantora confirmada no Camarote do BBB23

(crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Marvvila é mais um nome confirmado no Camarote do BBB23. Aos 23 anos de idade, ela é um dos destaques do pagode da nova geração.

Natural de Bento Ribeiro, subúrbio do Rio de Janeiro, a artista começou a cantar na igreja quando tinha apenas 5 anos. Ela ficou famosa em 2016, quando participou do The Voice Brasil. Na época, tinha 16 anos.

“Eu cantava nas igrejas e em festas. Me inscrevi no The Voice mesmo sem acreditar, achava que nenhuma cadeira ia virar. As pessoas começaram a me reconhecer e, a partir dali, pensei: ‘Agora vou me jogar na música’”, contou a jovem ao Gshow.

Após se lançar como cantora de pagode, Marvvila chegou a cantar com artistas muito conhecidos, como Belo, Péricles e Xande de Pilares. Em 2022, ela foi um dos destaques do Espaço Favela, no Rock in Rio.

“Graças a Deus, as pessoas estão aprovando o meu som. Estão sempre lá, comentando, indo aos shows (…) Quero ser reconhecida pelo meu talento e pela minha arte. E ser uma referência feminina e levar outras mulheres comigo”, afirmou.