BBB23: Bianca Andrade desabafa após Fred ser anunciado no reality: ‘Nos julgam’

Nesta quinta-feira (12), Bianca Andrade desabafou através das redes sociais a respeito da maternidade a importância da mulher ainda ter sua vida e sua autonomia. O assunto caiu como uma luva, já que o ex-marido, Fred, foi anunciado no BBB23 hoje e, agora, o filho dos dois, Cris, ficará por um tempo apenas com a mãe.

A famosa, que recentemnete voltou de viagem, começou: “Viajar é enriquecedor, ainda mais quando você volta e tem esse sorrisão te esperando cheio de amor pra dar”, disse. Para completar, Bianca ainda abordou as críticas que as mães costumam receber por ter uma vida própria, a parte dos filhos. Isso porque o público age como se uma mãe deixasse de ser mulher e devesse viver apenas a maternidade.

“Nossos filhos querem ver a gente feliz, radiante, sonhando, realizando. Não são eles que nos julgam caso a gente decida continuar vivendo nossas vontades mesmo pós maternidade. Pelo contrário. Quanto mais felizes somos, mais saudáveis serão nossos filhos. Em todos os aspectos”, continuou a influenciadora digital e empresária. Vale recordar que Cris tem apenas um ano de idade.

Em seguida, Bianca Andrade ainda pontuou que a culpa que as mães sentem em viver a vida sem os filhos também é o reflexo de uma sociedade machista. A famosa expôs que é preciso coragem para enfrentar esse tabu. “Então que a gente se questione SEMPRE. De onde vem essa culpa? O que mais nos sobrecarrega? Uma noite sem dormir com o seu bebê ou ouvir comentários de pessoas que não são responsáveis pelo seu filho se metendo no que você deveria ou não fazer? Aposto que a resposta é a segunda”.

Para concluir, Boca Rosa incentiva que as seguidoras vivam, viajem e se cuidem, independente de terem filhos ou não. “Se esforce para ser a melhor mãe que conseguir, mas também se permita continuar vivendo, caso tenha o privilégio de uma rede de apoio de confiança, claro”, disparou.

