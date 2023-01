Foo Fighters é a primeira atração internacional do festival The Town

AB Aline Brito

(crédito: Reprodução/Instagram)

O Foo Fighters é a primeira atração principal confirmada para o festival The Town, que acontece em setembro no Autódromo de Interlagos, Zona Sul de São Paulo. O show da banda norte-americana será em 9 de setembro.

Os donos de hits como My hero, e Best of you, o grupo é uma das bandas norte-americanas mais premiadas da história do Grammy Awards. O primeiro show da banda em solo brasileiro foi no palco do Rock in Rio em 2001 e, desde 2019, quando se apresentaram novamente no festival, os ícones do rock não se apresentam no Brasil, formando um hiato de quase quatro anos.

O criador e presidente do Rock in Rio e The Town, Roberto Medina, afirma que o anúncio da primeira atração principal é um dos momentos mais aguardados pelo público. “O anúncio do primeiro headliner da primeira edição de um novo festival é um momento que fica para a história! Só quem fez e quem viveu 1985, na primeira edição do Rock in Rio, sabe e jamais esquecerá. Naquela época, anunciamos Ozzy e Queen como os primeiros headliners e, hoje, no dia seguinte ao aniversário do Rock in Rio, temos o grande prazer de criar mais esse momento único, em uma data emblemática, e anunciar este grupo que, não tenho dúvidas, vai entregar uma apresentação muito emocionante. O sonho de The Town está ganhando forma”, detalhou.

Essa é a primeira edição do The Town. Dos mesmos criadores do festival Rock In Rio, o evento cultural promete unir música, cultura e arte, ocupando uma área de 350mil m², com cenografia inspirada na arquitetura de São Paulo, que conta com sete espaços, cinco palcos e mais de 235 horas de música.

Nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro o público poderá aproveitar shows com atrações nacionais e internacionais que contemplam a maior diversidade de ritmos, como jazz, hip-hop, pop e rock.





Atrações nacionais na programação

O novo mega evento ainda confirmou a cantora Ludmilla como uma das atrações do Palco Skyline, para o dia 7 de setembro. E, em comemoração ao aniversário de 38 anos do Rock in Rio, para aqueles que já estão na expectativa para o próximo festival carioca, em 2024, os organizadores apresentam uma dobradinha da Rainha da Favela, que se torna a primeira artista anunciada da próxima edição, e performará no Palco Mundo. A cantora Iza e o rapper Criolo também estão confirmados.

Sobre o Foo Fighters

A banda de rock americana foi formada pelos ex-Nirvana Dave Grohl e Pat Smear em 1994. O nome é uma referência ao termo ‘foo fighter’, usado por aviadores na Segunda Guerra Mundial para descrever fenômenos aéreos misteriosos, considerados OVNIs. Ao longo de quase 25 anos de carreira, foram 97 indicações a prêmios.

Em março de 2022 o baterista da banda, Taylor Hawkins, foi encontrado morto em um um hotel na Colômbia. O músico morreu um dia antes da apresentação do Foo Fighters no festival Lollapalooza, em São Paulo. Após o episódio, rumores de que a banda acabaria surgiram na internet, mas, em uma postagem de fim de ano publicada nas redes sociais do grupo, deixou nas entrelinhas que voltariam aos palcos.

No comunicado, os integrantes da banda haviam deixado claro que reencontrariam os fãs “em breve”. “Enquanto damos adeus ao ano mais difícil e trágico que a nossa banda passou, nos lembramos o quão gratos nós somos por ter as pessoas que amamos e estimamos, e pelos amados que não estão mais conosco”, escreveram.

Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!