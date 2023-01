BBB23: Eliminado vai poder passar informações externas para os participantes

Od Observatório dos Famosos

(crédito: João Cotta/ Globo)

O Big Brother Brasil 23 estreia na próxima segunda-feira (16/1) cheio de novidades. Conforma já foi noticiado, o líder ganhará novos poderes durante sua liderança, além disso essa será a edição com o maior prêmio da temporada.

Porém, as novidades não acabam por aí, segundo site oficial do BBB23, o eliminado da semana vai ter a chance de gravar um vídeo, e enviar para os brothers que continuarem na casa. Ou seja, mesmo após a eliminação, o ex-bbb vai poder interferir nos rumos do jogo. Seja contando um segredo bem guardado, ou até passando uma fake news para confundir todos.

O vídeo será exibido no telão da sala da casa, e todos vão poder assistir as últimas palavras do eliminado, que via movimentar o reality show.

