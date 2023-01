Americanas cancela patrocínio do BBB 23 após rombo de R$ 20 bilhões

MA Maryanna Aguiar — Especial para o Correio

(crédito: Globo)

A varejista Americanas — que está passando por um momento de crise após uma análise que encontrou uma inconsistência contábil de R$ 20 bilhões — cancelou o patrocínio ao reality Big Brother Brasil 2023. A empresa fazia parte da lista de patrocinadores milionários desde 2020, e iria para o quarto ano consecutivo.



A informação divulgada primeiro pelo portal Splash, do Uol, e confirmada ao Correio pela varejista, que declarou em nota: “Americanas S.A. informa que cancelou sua participação no BBB23. Neste momento, a companhia está focada na gestão do negócio e no propósito de oferecer a melhor experiência a seus clientes, parceiros e fornecedores. A TV Globo segue como relevante parceira na estratégia de marketing e comunicação da Americanas S.A."

A empresa não confirmou, mas se estima que seria repassado R$ 102 milhões à emissora durante o período do reality, uma das maiores verbas do programa. O cancelamento veio após a divulgação do rombo bilionário que estaria ligado às contas de fornecedores, fazendo com que as ações da companhia na Bolsa de Valores de São Paulo (B³) despencassem cerca de 80% nesta quinta-feira (12/1).

Outro fator que contribuiu para este resultado foi a renúncia do CEO Sergio Rial ao cargo de presidente 10 dias após ter assumido. Rial afirmou que as inconsistências no balanço da empresa já se arrastam por cerca de sete a nove anos.

Segundo o jornal Estadão, o Mercado Livre — concorrente da Americanas no ramo de marketplace — deve assumir o lugar da empresa nesta edição. O grupo tem 23 anos de atuação e está presente em 18 países, todos na América Latina.

