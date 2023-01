Morre o compositor Carlos Colla, aos 78 anos, no RJ

MA Maryanna Aguiar — Especial para o Correio

Faleceu nesta sexta-feira (13/1), aos 78 anos, o músico Carlos Carvalho Colla, no Rio de Janeiro. Colla também era compositor e foi responsável por canções como Falando sério, que ficou conhecida na voz de Roberto Carlos, e Sonho por sonho, eternizada pela dupla Leandro e Leonardo.

A confirmação da morte foi dada pelo filho, Carlos Colla Jr, por meio de publicação nas redes sociais, onde escreveu: "Você lutou muito, e eu vi de perto. Obrigado por me dar a vida. Você foi muito mais do que o Carlos Colla que todos conhecem. Foi o nosso pai e o nosso ídolo", escreveu no Instagram.

Colla não resistiu após sofrer uma parada respiratória dias após ter passado por uma cirurgia por causa de dois aneurismas na aorta abdominal.

Nascido em 5 de agosto de 1944, em Niterói, Rio de Janeiro, o artista atualmente morava na capital fluminense. Na juventude, chegou a cursar faculdade de Direito e a exercer a profissão por um período, nunca deixando de lado o amor pela música.

Colla foi um dos maiores e mais importantes compositores da música brasileira. Ao todo, ele teve mais de 2 mil canções gravadas por artistas de diferentes expressões, mais de 40 interpretadas por Roberto Carlos.

O músico deixa dois filhos de seu primeiro casamento: Carlos Câmara de Carvalho Colla e Daniela.

