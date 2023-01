Observadora? Um pote de geleia fez Shakira descobrir traição de Piquê

MA Maryanna Aguiar — Especial para o Correio

Desde o anúncio da separação da cantora Shakira com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, em 4 de junho de 2022, histórias da relação e de como um pote de geleia ajudou a cantora a descobrir uma traição tem dado muito o que falar entre internautas. Por isso o Correio preparou uma linha do tempo para te ajudar a entender melhor toda esta história cheia de camadas.

Separação

Tudo começou com um texto publicado por ambos, lamentando o fim da relação e pedindo respeito à privacidade do ex-casal pelo bem-estar dos filhos. Antes disso, porém, já se especulava sobre o término e sobre traições envolvendo Piqué, mas nada era confirmado. Na época do anúncio, a imprensa internacional chegou a relatar que Shakira teria precisado do atendimento de uma ambulância após uma suposta crise de ansiedade causada pelo divórcio, mas a cantora esclareceu nas redes que as equipes médicas estiveram na sua casa para atender seu pai, William Mebarak.

Um mês depois, em agosto, os boatos de que Shakira havia sido traída se intensificaram após Piquê aparecer com a nova namorada, fato que foi bastante criticado devido ao curto tempo desde a separação. Foi então que Clara Chía Marti passou a ser apontada como a pivô da separação do atleta com a artista. Segundo o jornal The Sun, Clara e o ex-jogador do Barcelona se conheceram durante um evento da Kosmos, produtora do atleta. Ela tem 23 anos e estuda Relações Públicas, e recentemente assumiu uma função na empresa do atleta.



Traição

Jornais colombianos divulgaram que Shakira teria ficado "devastada" ao descobrir que a atual de Piquê já estivera em sua residência após fãs da cantora notarem que, por descuido, a jovem teria aparecido no fundo do vídeo enquanto o ex-jogador concedia uma entrevista via Zoom, em 2021 quando eles ainda estavam casados. Além disso, Shakira teria desconfiado do caso entre o ex-zagueiro e a jovem Clara Chía de uma forma muito incomum.

De acordo com a TV espanhola Socialite, a principal pista da traição era um pote de geleia. A TV divulgou que Shakira estava viajando para divulgar uma nova música e ao voltar para casa teria visto que um de seus potes de geleia de morango tinha sido consumido. Isso chamou atenção da artista, já que geleia de morango é o sabor favorito da cantora colombiana, mas Piquê nunca comeu porque não gostava, fazendo a cantora concluir que o marido havia recebido outra pessoa em casa enquanto ela estava fora.

Indiretas

Em dezembro de 2022 Shakira e Gerard Piqué oficializaram a separação no Tribunal de Primeira Instância e Família de Barcelona, na Espanha, e firmaram um acordo de bens e também da guarda de seus dois filhos, que deveriam se mudar para Miami com a mãe. O ex-casal se conheceu na gravação do clipe de Waka Waka (This Time for Africa), tema da Copa do Mundo de 2010, vencida pelo espanhol. Os dois iniciaram um relacionamento em 2011 e são pais dos meninos (Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7).

No início desta semana Shakira lançou o single Bzrp Music Sessions #53 em parceria com o DJ e produtor argentino Bizarrap. A letra da canção chamou a atenção pela forma franca e sem rodeios com a qual a artista colombiana fala sobre o término de seu casamento. Alguns versos como "Sou grande demais para você, é por isso que você está com uma garota igual a você" e "Eu valho por duas de 22 [anos]. Você trocou uma Ferrari por um Twingo", foram vistos como indiretas para Piqué e Clara.

