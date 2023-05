Festineco ocupa três regiões do DF até o início de junho

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação Mamulengo Presepada)

A 10ª edição do Festineco (Festival de Teatro de Bonecos) marca presença nas regiões administrativas do Gama, Recanto das Emas e Santa Maria até o dia 6 de junho. O evento, que conta com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), é composto por espetáculos de artistas de vários estados do Brasil e de países como Argentina, Colômbia, Espanha, Itália, México e Peru. A abertura, na quinta-feira (18/5), contou com um cortejo especial com brincantes e bonecos relacionados ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Todas as apresentações do Festineco são abertas ao público e contam com Libras e Audiodescrição.

Nesta edição, o festival já contou com apresentações de grupos do DF, São Paulo, Argentina e México. Cada região administrativa tem uma programação diferente. No Gama, nesta segunda-feira (22/5), haverá a abertura da Exposição de Bonecos. Em Santa Maria, o festival começa nesta segunda no Galpão Cultural com a apresentação Cuentos de México, do grupo mexicano Saltimbanqui.

Confira a programação dos próximos dias até o fim do evento:

Gama



Espaço Voar Pró-DF

Abertura da Exposição de Bonecos - 22 de maio, às 20h

Entre Janelas (Tato Criação Cênica - Paraná) - 31 de maio, às 15h

Error 404 (Ángeles de Trapo - Espanha) - 2 de junho, às 16h

Abertura do Seminário Portal do Mamulengo - 4 de junho, às 10h

Espetáculo Clownti (Grupo Jabrú de Teatro de Títeres - Colômbia) - 4 de junho, às 17h

Borboleta (Cia Mútua - Santa Catarina) - 4 de junho, às 20h

Teatro Paulo Gracindo do SESC-Gama

Criaturas da Literatura (Cia Lumbra - Rio Grande do Sul) - 26 de maio, às 20h

Manologias! (Circo Forum - Itália) - 28 de maio, às 20h

Parque do Setor Leste do Gama

Dona Passinha Conta Brasília (Bagagem Cia de Bonecos - Distrito Federal) - 27 de maio, às 14h

Pocket Show (Cartin Nardi - Minas Gerais) - 27 de maio, às 15h

Benedito, Abençoado e Bendizido (Mamulengo Fuzuê - Distrito Federal) - 3 de junho, às 15h

Body Rhapsody (Grupo de Teatro Hugo e Inês - Peru) - 3 de junho, às 16h

Recanto das Emas

Espaço céu das artes

Alpargata (Tras Cartón - Argentina) - 24 de maio, às 20h

Criaturas da Literatura (Cia Lumbra - Rio Grande do Sul) - 25 de maio, às 20h

Pedro e o Lobo (Cia Titeritar - Distrito Federal) - 28 de maio, às 16h

Error 404 (Ángeles de Trapo - Espanha) - 29 de maio, às 20h

Cabeças Vorazes (As Caixeiras Cia de Bonecas) - 3 de junho, às 19h

Manologias! (Circo Forum - Itália) - 3 de junho, às 20h

Borboleta (Cia Mútua - Santa Catarina) - 5 de junho, às 10h e 14h

Body Rhapsody (Grupo de Teatro Hugo e Inês - Peru) - 6 de junho, às 20h

Santa Maria

Galpão Cultural de Santa Maria

Cuentos de México (Grupo Saltimbanqui - México) 22 de maio, às 20h

Cabeças Vorazes (As Caixeiras Cia de Bonecas) - 30 de maio, às 19h

O Dia em que a Morte Sambou (Habib Zahra & Valeria Rey Soto - Pernambuco) - 30 de maio, às 20h

Error 404 (Ángeles de Trapo - Espanha) - 1º de junho, às 20h

Manologias! (Circo Forum - Itália) - 2 de junho, às 20h

O Festineco se consolidou como o maior festival de artes cênicas realizado totalmente fora do Plano-Piloto, contribuindo com a descentralização das opções culturais na periferia de Brasília. Nas edições anteriores a cidade do Gama viveu uma intensa programação de alta qualidade: o Festival contou com a participação de grupos nacionais e internacionais, com artistas da Argentina, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Uruguai, Colômbia, México e do Chile.

