Movimento Internacional de Dança prorroga inscrições para edição de 2023

O Movimento Internacional de Dança (MID) prorrogou as inscrições até o dia 28 de maio de 2023 para grupos de dança amadores e profissionais do Distrito Federal. O festival, que é aberto ao público, reúne os mais diversos segmentos da dança em espetáculos e em ações de qualificação artística.

O projeto conta com as parcerias do Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF), Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SECEC) e Centro de Dança do Distrito Federal. Nesta edição do MID, os grupos candidatos poderão inscrever um ou mais trabalhos, inéditos ou não, em uma ou mais dasês categorias:

Coreografias Curtas (até 7 minutos)

As inscrições podem ser feitas por meio de formulários disponíveis nas redes do evento desde 20 de maio. Os trabalhos selecionados serão conhecidos em junho de 2023 e as apresentações serão realizadas entre agosto e setembro próximos, ao ar livre, em salas de espetáculos ou locais alternativos. Haverá pagamento de cachê para os grupos que forem selecionados.



Festival do Movimento Internacional de Dança — MID 2022/ 2023

Inscrições até 28 de maio, pelos links Espetáculo Profissionais, Espetáculos Profissionais em Processo de Criação e Coreografias Curtas. Mais informações podem ser encontradas no site e no instagram do movimento.

