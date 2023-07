Acabou? O que Taylor Swift decidiu sobre suposto namoro com Matty Healy

Od Observatório dos Famosos

Taylor Swift parece não está namorando Matty Healy, vocalista do The 1975, conforme havia sendo especulado pela mídia. Isso porquê, ao longo dos últimos meses, os dois foram flagrados saindo juntos, e o cantor surgiu prestigiando um dos shows da artista ao lado do pai dela.

Segundo informações da revista People, a ‘Miss Americana’ está "gostando de estar solteira". "Eles não estão absolutamente juntos e nem estão mais em contato. Ela está gostando de estar solteira, tem passado um tempo no estúdio e saindo com amigos na cidade de Nova York. Isso é tudo besteira", disse uma fonte próxima à cantora.

Diante das especulações, a fonte ressaltou ainda que os rumores em torno da vida amorosa de Taylor Swift "é um absurdo completo" e enfatiza que "não é verdade" as notícias do relacionamento entre ela e Matty Healy.

Em tempo, em uma das suas apresentações com a turnê The Eras Tour, Taylor Swift declarou que "nunca foi tão feliz". "Não sei, mas nunca fui tão feliz na minha vida, em todos os aspectos da minha vida", disse a cantora aos espectadores no Gillette Stadium em Foxborough, Massachusetts, em meio aos rumores envolvendo o assunto pessoal.

