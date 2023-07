Campeão do BBB revela frustação após ter levado fora de Sheila Mello

Od Observatório dos Famosos

Kleber Bambam, conhecido por ter sido campeão do BBB1, surpreendeu ao ter confessado que já levou uma fora de Sheila Mello, a eterna loira do É o Tchan!. Durante entrevista para o podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro, o empresário relembrou o episódio.

Segundo ele, o fato aconteceu na época em que ele ainda era segurança de uma casa noturna. "Nem tinha entrado ainda no Big Brother, nem era famoso. Ela tocou no meu ombro e passou", disse o ex-BBB, que revelou ter reencontrado a dançarina após ter ganhado o reality show da Globo.

"Aí um dia eu a reencontrei, depois de dez anos, numa boate. Eu estava ali, paquerando ela, tentando sair com ela. Só que chegou o [Cesar] Cielo, o nadador, que havia acabado de ganhar a medalha olímpica. Ele ficou com ela. Eu perdi para o Cielo", relembrou Kleber Bambam.

O campeão do BBB1 ainda destacou o auge da fama, em que fazia o maior sucesso entre a mulherada, e confessou, orgulhoso: "Na época que eu era solteiro, de 2002 a 2015, eu ia em todas as festas da [revista] Playboy, e paquerava as moças. Fiquei com 54 capas, fora as capas da revista Sexy", contou.

