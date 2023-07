Rapper Akira Presidente lança novo álbum produzido por Barba Negra

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Cura/ Divulgação)

Chegou às plataformas de áudio o novo álbum do rapper carioca Akira Presidente, intitulado As incríveis histórias de: Underground Superhero vs. O Terrível Ladrão de Loops. Construído em conjunto com o rapper e produtor Barba Negra, o projeto traz, ao longo de dez faixas, ideias positivas e auto afirmativas que objetivam inspirar e estimular os ouvintes. Lançado pelo selo Melhoria Music, ele conta com a participação de Ainá e Killa Bi.

Entre as dez faixas, nove são inéditas, sendo Crimes e grifes a única disponível desde maio deste ano (2023). Na íntegra, o álbum apresenta músicas “drumless”, ou seja, músicas sem som instrumental de bateria, uma característica presente na vertente “boom bap” do rap, onde os cantores trazem rimas, flow e métrica em batidas produzidas a partir de loops cortados e repetidos.

Além disso, os artistas usam as vivências de cada um como inspirações para as letras e, também, para o título do novo disco, onde Underground SuperHero representa Akira e O terrível ladrão de loops, Barba Negra.

Akira Presidente, nos anos 2000, descobriu a afinidade com rimas nas batalhas de rap improvisadas do Rio de Janeiro e, desde então, construiu uma carreira artística de destaque no mundo do rap. Em 2015, fundou a gravadora Pirâmide Perdida Records, um selo musical independe no cenário do rap. Além da nova produção, a discografia do artista conta com outros quatro álbuns.

