Taylor Swift altera verso de música e divide opinião de fãs

DO Débora Oliveira

(crédito: AFP)

Um verso alterado por Taylor Swift em Better than revenge, canção que faz parte do álbum Speak now, relançado nesta sexta-feira (7/7), tem repercutido de forma negativa entre os fãs. O motivo seria o apego que alguns admiradores da cantora tem pela composição original, lançada ainda em em 2010.

O trecho "She's better known for the things that she does on the mattress ("Ela é mais conhecida pelas coisas que faz no colchão")" foi transformado em "He was a moth to the flame ("Ele era uma mariposa para a chama"). Por anos, a frase original foi apontada pelo aspecto misógino, dando a entender que a cantora queria envergonhar uma mulher pela expressão sexual dela.

Com a nova versão, Taylor, atualmente com 32 anos, mostra não compactuar com o que escreveu anteriormente, abordando a composição de forma mais alinhada aos princípios de sororidade e empoderamento feminino que tem levantado nos últimos anos. A mudança gerou grande repercussão. Enquanto uma parcela dos fãs defendeu o progressismo da cantora como uma mulher adulta, outros argumentaram que a composição original deveria ter sido mantida.

Better than revenge teria sido escrita para a atriz brasileira Camilla Belle, que iniciou um relacionamento com Joe Jonas, da boy band Jonas Brothers, pouco tempo depois do relacionamento de Taylor com o cantor chegar ao fim. Belle recebeu diversos ataques de ódio dos fãs da cantora, que afirmava ter tido seu namorado "roubado" pela atriz.

No Twitter, admiradores da cantora brincaram com a situação.

não foi dessa vez better than revenge pic.twitter.com/L2VnmzDj0a — ???²?·¹¹ long live (taylor's version)???? (@faelpirata) July 7, 2023

odiei better than revenge TV ela n tem mais a voz de misógina raivosa q ela tinha na original aqui n temos sororidade odiamos homens e mulheres igual pic.twitter.com/LWec56vZG6 — Ana (@stuckmwndes) July 7, 2023

taylor swift vc que me perdoe amiga mas eu vou escutar a versao DIGNA de better than revenge pra sempre ao inves de ouvir essa patifaria que vc lançou agr — b. (@bacardoso_) July 7, 2023

