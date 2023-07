Od Observatório dos Famosos

(crédito: Maicon Douglas)

Lia Clark, cantora e drag queen, abriu o coração sobre a atual fase da carreira, no embalo do recente lançamento do single Sereia, em parceria com Pabllo Vittar, que faz parte da segunda parte do seu novo disco homônimo, Clark (Pt. 2), previsto para ser lançado entre agosto e setembro.

Em entrevista exclusiva ao Observatório dos Famosos, a artista, de 31 anos, afirma que mesmo sendo referência como artista LGBQTIAPN+ pioneira no segmento do funk brasileiro, arriscaria produzir canções em outros estilos musicais.

"Eu super arriscaria e arrisco em outros ritmos, em feats que sou convidada, mas já cantei músicas bem mais pops, com a Wanessa, Gloria Groove. A gente vai se arriscando, mas tem o funk sempre no nosso coração", diz Lia Clark, que destacou a possibilidade de ‘largar’ o funk. "Fico muito feliz quando faço um ‘funkão’, porque acho que a minha persona casa muito com isso", acrescenta.

Quando questionada, a drag queen listou de Anitta à Britney Spears, a princesa do pop, como um dos sonhos para emplacar uma parceria. "Sonho em fazer feat com muita gente. Com Anitta, Ludmilla, Iza, e obviamente com as internacionais. Porque não uma Nicki Minaj, uma Britney Spears?", pontua.

O post Lia Clark revela se ‘largaria’ o funk e sonha em parceria com Anitta foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.