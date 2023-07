Poeta e ecologista, Bic Prado lança novo livro no Beirute, nesta terça

FC Franco C. Dantas*

É a partir de um encontro entre perspectivas bucólicas acerca do meio ambiente e sobre as relações humanas, que nasce a proposta poética de O livro vermelho da terra sertaneja, escrito pela professora e ecologista candanga Bic Prado. Com um total de 69 poemas, o livro será lançado nesta terça-feira (11/7), às 19h, no bar Beirute (109 Sul), ponto de encontro literário da cidade.

O olhar poético de Bic, retratado no livro a ser lançado, é delineado a partir dos conceitos de musicalização e de brincadeira. "Não acho que eu cante os poemas, são eles que me cantam", brinca a autora. Uma alfaia, instrumento rítmico típico da ciranda, acompanha a poetisa nessa sobreposição da escrita com a canção. "Esse elemento da palavra cantada vai trazer ritmos, acentuações. Eu gosto muito, acredito que a mensagem tenha mais força."

A intensificação do desmatamento do Cerrado, bioma que abriga a capital, causada pela expansão do setor agropecuário, é um dos principais assuntos trazidos a partir da visão de Bic Prado, que, junto às artes, estudou também agroecologia. "LAvoura$/ SeM fim/ E fome/ tamanhA" é o que brada uma das poesias publicada no livro, com um comentário crítico contundente. A postura incisiva, entretanto, não significa que esteja distante do universo da brincadeira e do infantil. "Muitos dos poemas são para serem realmente brincados", diz.

A publicação é fruto da produção independente e artesanal da Semim Editora, de iniciativa do poeta brasiliense José Sóter, importante figura da geração mimeógrafo. Entretanto, mesmo com outros trabalhos publicados, a autora faz questão de alertar que não é no papel que reside o poder de sua arte. "A música na poesia traz uma dimensão que o livro não pode dar", argumenta. Por isso, o lançamento do livro terá o formato de um sarau poético-musical. Para melhor traduzir a musicalidade de seu fazer poético, Bic estuda lançar poesia em formato de vídeo num futuro próximo. "É um segundo projeto para se sonhar."

O Livro vermelho da terra sertaneja

De Bic Prado/Semim Editora. Preço: R$ 40/103 páginas. Lançamento hoje, às 19h, no Beirute (109 Sul).





