Paolla Oliveira aparece comendo pizza e ignora críticas ao corpo

A atriz Paolla Oliveira aproveitou o Dia Mundial da Pizza para realizar um ensaio fotográfico devorando várias fatias da iguaria. Descalça e comendo com a mão, a atriz deu uma sutil resposta para quem critica seu corpo.

"Tapa na cara de quem fala mal dela, do corpo dela. Perfeita!", "Uma mulher linda sendo normal", "Como esse poder ser feliz sem preocupações alheia, comer é um dos maiores prazer que se tem. Sorriso desses mostra o quanto temos a simplicidade por pouco", dispararam.

Recentemente, a atriz global comentou sobre a pressão estética em que enfrenta na web.

"É um processo que nunca vai parar. A gente tem que estar sempre atenta para não cair nas ciladas, não ceder a uma pressão. Perfeição não existe, os padrões mudam o tempo inteiro", disparou.

