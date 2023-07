Após faltar ao casamento de Cleo, Fábio Jr. se declara para a filha

Od Observatório dos Famosos

Cleo se casou pela terceira vez com o mesmo marido, Leandro D’Lucca, no último domingo (9/7), em Goiás. A ausência de Fábio Jr., pai dela, foi sentida por algumas pessoas.

Nesta terça-feira (11/7), o cantor resolveu mimar a filhota, e publicou uma foto abraçado a ela. "Quem é quem?! Te amo, minha filhota gêmea", escreveu o artista.

Nos comentários, vários seguidores de Fábio concordaram com a semelhança entre eles. "Realmente são muito parecidos. Cleo Júnior" e "Cópia um do outro e tem gente que fala que ela parece com a mãe. Nunca achei, é a cara do pai".

Recentemente, a atriz e cantora falou sobre a pressão para ter filhos, e disse que se quisesse já ter virado mãe, isso já teria acontecido antes.

