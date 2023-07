Os Fadas se apresentam na Infinu nesta terça-feira (18/7)

CB Correio Braziliense

Os Fadas divulgam single com show gratuito na Infinu - (crédito: ANNA BOGACIOVAS; Anna Bogaciovas)

A banda paulista Os Fadas lançou a música Sei La vie nesta sexta-feira (14/7). A faixa integra o EP de estreia, Sono Ruim, que será lançado em setembro. O público brasiliense poderá ouvir o lançamento ao vivo no show na Infinu nesta terça-feira (18/7), a partir das 20h. As entradas são gratuitas.

Confira o single:



Os Fadas buscam despertar os ouvintes da comodidade e incitar a reflexão e a liberdade de forma brutal. Com um “rock regressivo com ondas”, eles criam canções que unem doçura, melancolia e agressividade para se desvencilhar do cotidiano vazio.

A banda nasceu em 2015, como um tributo aos Pixies, mas, em seguida, se dedicaram à carreira autoral. Os Fadas é formada por Anna Bogaciovas (vocal e guitarra), Augusto Coaracy (bateria e voz), Gabriel Magazza (vocal e guitarra) e Rafael Xuoz (vocal e baixo).

Serviço



Nesta terça-feira (18/7), a partir das 20h, a banda Os Fadas se apresenta na Infinu (506 Sul Bloco A Loja 67). Ingressos gratuitos.



